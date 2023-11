Il Comune corre ai ripari contro i topi

Corre ora ai ripari l’amministrazione di Porto Recanati, guidata dal sindaco Andrea Michelini, dopo che nei mesi scorsi era stata segnalata a più riprese la presenza di diversi topi in città. Tant’è che il Comune si è mosso installando nuove stazioni di avvelenamento per roditori, tutti a ridosso di alcuni edifici pubblici (tra cui scuole e palestre).

Non a caso, l’incursione continua dei topi per le vie del paese era stata denunciata a fine agosto dagli abitanti del condominio Paradiso Azzurro, nel lungomare centro-nord. In un articolo apparso sul Carlino, i residenti avevano appunto affermato che svariati esemplari ormai scorrazzavano (quasi giornalmente) nel cortile del palazzone e pure lungo la strada. E ancora più di recente, sui social network, dei cittadini hanno lamentato il passaggio di altri roditori nel quartiere Europa. Fatto sta che il Comune è passato all’azione. In una determina di qualche giorno da, è stato affidato alla ditta Mtb Srls di Montecassiano il servizio di derattizzazione negli immobili comunali, per una spesa totale di 4.030,88 euro. In parole povere, si è provveduto a posizionare 24 stazioni di avvelenamento per topi attorno al plesso scolastico dell’istituto comprensivo Medi e al palazzetto dello sport, entrambe situate in via Alighieri. Mentre 14 stazioni di avvelenamento sono state installate nei pressi della palestra Ballarini-Michelini in via Bronzini, a cui se ne aggiungono altre nove collocate nel complesso dell’ex scuola Diaz, lungo corso Matteotti. Infine, gli operai hanno proceduto nel posizionare ben 12 stazioni di avvelenamento nell’ex pescheria in via 29 Marzo 1935, nel quartiere Castennou. Inoltre, va avanti anche l’intervento di monitoraggio e derattizzazione dentro alla scuola materna di via Ancona, per via dei problemi che c’erano stati lo scorso anno scolastico in quella struttura.

A gennaio, erano stati trovati dei topi morti nel soffitto dell’edificio e così una parte della scuola era rimasta inaccessibile per giorni, finché era stata sanificata. Allo stato attuale, fa sapere la dirigenza scolastica, tali criticità non si sono più verificate, e anzi si tratta solo di un controllo periodico. Quest’ultimo intervento è stato eseguito sempre dalla ditta Mtb Srls, per una spesa di 170,80 euro.