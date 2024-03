Il Comune ’corregge’ gli elaborati contestati

Il Consiglio comunale ha corretto gli elaborati urbanistici che erano stati contestati dalla ditta Gima S.p.A, impresa che svolge attività di torneria meccanica e stampaggio nella zona industriale di Squartabue. Quest’ultima era ricorsa al Tar che le aveva dato ragione invitando il Comune a correggere gli atti. È una storia lunga, che risale al 2001, quando il Comune include nel PIP (Piano Insediamento Industriale) un’area di proprietà della ditta che non gradisce tale scelta e presenta un’osservazione che viene accolta nel 2004. Dieci anni dopo, quando l’amministrazione approva una variante generale al Prg, questa superficie viene inclusa erroneamente nel nuovo PIP. L’errore materiale viene corretto ma non viene recepita integralmente la nuova richiesta della Gima perché nella perimetrazione dell’area si tiene conto di una prescrizione regionale che porta ad una riduzione della cubatura realizzabile. "Siamo nel 2019 – spiega Bravi - e la Gima presenta ricorso al Tar che di recente le ha dato ragione. Ora noi ci adeguiamo a quanto definito con la sentenza. È vero che nel frattempo, su consiglio del nostro legale, abbiamo anche proposto ricorso al Consiglio di Stato, ma ci auguriamo che il privato non si costituisca e così si possa chiudere la vicenda legale". Un’intricata vicenda che non ha convinto persino tre consiglieri di maggioranza - Miccini, Cinelli e il presidente del Consiglio Tania Paoltroni - oltre che il consigliere della Lega, Benito Mariani, che hanno deciso di astenersi.