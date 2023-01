Il Comune dalla parte dei cittadini: buoni spesa per i figli nati nel 2022

Treia pensa ai nuovi nati e rinnova il bonus infanzia. Sono stati consegnati a tutti i nati nel 2022 i "Baby shopping": delle card pensate dall’amministrazione del valore di 250 euro che potranno essere spesi nei negozi, nelle farmacie e nei supermercati sul territorio treiese che hanno aderito all’iniziativa. I commercianti aderenti, inoltre, applicheranno uno sconto del 10 per cento sugli acquisti effettuati con il "Baby Shopping", aumentando il potere di acquisto degli stessi. È il quarto anno consecutivo che il Comune propone questa iniziativa, destinando dei fondi comunali in aiuto alle famiglie che hanno festeggiato l’arrivo di un bebè. I nati nel 2022 a Treia sono stati 57 e includono anche l’arrivo di una bimba ucraina, nato da una famiglia fuggita dalla guerra lo scorso marzo e che ha trovato rifugio a Treia. "Un momento di cui dobbiamo gioire tutti, ovvero quello della nascita di un bambino o una bambina che arrivano ad arricchire non solo la loro famiglia, ma l’intera comunità di Treia – ha detto il sindaco Franco Capponi –. Una nascita rappresenta un dono e una risorsa. Per questo, come Comune, nel nostro abbiamo pensato a un piccolo contributo che possa essere d’aiuto per le famiglie". Donati alle famiglie anche i giochi del Monopoli col tema dei Borghi più belli d’Italia in cui è protagonista pure il comune di Treia. Nella stessa giornata sono state consegnate le borse di studio Pedaci-Cervigni e Zaira Zuccari per l’anno scolastico in corso. Gli studenti premiati sono stati Matteo Paoli Martorelli, al quale è stata assegnata la borsa di studio intestata a Franco Vittorio Pedaci e Rina Cervigni Pedaci dell’importo di 415 euro; mentre a Marco Paoli Martorelli e Chiara Coppari sono state assegnate le borse di studio intestate all’insegnante Zaira Zuccari dell’importo di 515 euro. Grande soddisfazione per Luana Moretti, assessore ai Servizi sociali: "Ci congratuliamo con i tre sdtudenti che si sono contraddistinti per profitto e condotta. Il traguardo raggiunto premia il merito e ci auguriamo che possa essere il loro primo successo di una lunga serie".

Gaia Gennaretti