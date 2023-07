Il Comune dentro il Gruppo Astea: Moroni a capo della società madre

Firmato dal sindaco Antonio Bravi il decreto con cui ha scelto chi rappresenterà il Comune di Recanati, in questo ultimo triennio, nelle società partecipate del Gruppo Astea, e cioè Astea S.p.a, Dea e Centro Marche Acque. Con le dimissioni di Massimo Scalmati e la sua indisponibilità al rinnovo, la carica di presidente della società madre, e cioè Astea, sarà ricoperta da Fiorella Moroni (nella foto). Per lei, che sino a pochi giorni fa era presidente di Dea (Distribuzione elettrrica adriatica) è previsto un compenso annuo lordo di 18mila euro. In un gioco di scacchi la casella lasciata libera alla Dea da Moroni sarà ricoperta dall’avvocato Paolo Angelici (compenso 8mila euro). In questa società, nata nel 2015 a seguito del conferimento del ramo d’azienda di Astea che comprende le attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica, nel collegio sindacale continuerà a sedere Giacomo Camilletti (presidente anche della Fondazione Ircer), che il sindaco ha riconfermato nell’incarico, a cui si aggiunge l’avvocato Emanuela Scaleggi come componente dell’organismo di vigilanza. Infine novità anche per la società Centro Marche Acque che controlla Astea stessa avendone il 78,68% delle azioni. Il resto, cioè il 21,32%, è a carico del socio privato, il consorzio Gpo. Il sindaco ha confermato Massimo Corvatta affidandogli la funzione di vice presidente e amministratore delegato. Non confermato invece Giorgio Lorenzetti. Per il resto sono conferme di quanto già deciso nel 2019: Carla Carestia continua a essere un componente del cda, Massimo Belelli e Rossella Osimani dell’organismo di vigilanza.