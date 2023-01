Il Comune di Cingoli diventa proprietario di alloggi popolari

Chissà se il Comune di Cingoli è l’unico ente locale che tra le sue proprietà potrà annoverare anche un complesso destinato ad alloggi popolari. Comunque, un fatto è certo: l’amministrazione municipale alla fine del 2024 avrà a disposizione un proprio edificio del tipo di quelli gestiti dall’Erap. "Il Comune – spiega il sindaco Michele Vittori (nella foto) è già proprietario d’uno stabile situato nel centro storico, al n. 11 di Via Orazio Avicenna. Aderendo al bando ‘Sicuro verde e sociale per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, confluito nel Pnc ‘Fondi complementari al Pnrr’, per eseguirvi le opere finalizzate alla realizzazione di alloggi popolari, abbiamo ottenuto un finanziamento di 850.000 euro". Intanto l’edificio è abitato. "Perciò una parte degli 850.000 euro, pari a 60.000 euro, verrà utilizzata – afferma il sindaco – per la locazione dei nuclei familiari durante l’esecuzione dei lavori con cui adeguare la struttura al progetto". L’avvio dei lavori è già fissato. "Inizieranno nel secondo semestre di quest’anno – puntualizza Vittori – e avranno una durata stimata in circa un anno". Definito anche il numero degli appartamenti disponibili: "Gli alloggi previsti sono cinque – precisa il sindaco – e per la loro attribuzione ci atterremo, previa presentazione delle domande di richiesta, a riversarle in una classifica per disporre riguardo all’assegnazione".

Gianfilippo Centanni