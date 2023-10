Il Comune di Pollenza cerca il proprietario di un cavallo abbandonato

Il Comune di Pollenza ha un bene in più: un cavallo! Strano ma vero. "È stato rinvenuto – si legge nella nota dell’ente –, come da comunicazione del servizio sanità animale dell’Ast di Macerata, un capo equino privo di identificazione, di razza meticcia e mantello sauro, sesso femminile, di circa 3 anni, senza sintomi di patologie in anno. Sarà effettuata la restituzione al legittimo proprietario, ove si rintracci". "È una situazione inedita per il Comune – commenta il sindaco Mauro Romoli – e quindi stiamo cercando di capire come muoverci. Spero ovviamente che la questione si risolva con il presunto proprietario, che si faccia avanti e rivendichi l’animale, anche se più i giorni passano più sono scettico che ciò avvenga. E questa storia assume i contorni dell’assurdo. Comunque l’importante è che il cavallo stia bene, al sicuro e che ci sia chi se ne prende cura al momento. Poi più avanti decideremo se fare un bando per l’assegnazione perché ci sono già diverse persone che hanno mostrato interesse". Per un periodo l’equino non potrà essere quindi assegnato, in attesa che qualcuno dimostri di esserne il proprietario e rivendichi la proprietà. Se non dovesse farsi avanti il "padrone", il Comune procederà con un bando. Intanto già diverse persone si sono fatte avanti. L’annuncio da parte dell’amministrazione ha suscitato anche ilarità da parte del popolo web: "Stavolta siamo letteralmente a cavallo", tra i commenti.