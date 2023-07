Il Comune di Porto Recanati si prende i campi da tennis di via Torino

Dopo una lunga trattativa durata per anni, i campi da tennis di via Torino sono finalmente diventati di proprietà del Comune di Porto Recanati. A darne notizia è stata l’amministrazione comunale. "Ieri, la Regione ha inviato al nostro Comune una comunicazione con la quale dichiara di procedere alla cancellazione dei campi da tennis di via Torino dal proprio patrimonio – si legge in una nota –. Si chiude definitivamente una parentesi rimasta aperta per decenni. Il Comune aveva acquisito il parere dell’avvocato Giovanni Maria Perri, il quale sosteneva che con lo scadere della valenza giuridica dell’atto con cui era stato disposto il diritto di superficie ventennale, i campi da gioco dovevano considerarsi di proprietà esclusiva del Comune, senza necessità di indennizzo. Tale comunicazione conferma il parere del legale, e mette la parola fine a un’annosa questione". "A questo punto – dicono il sindaco Andrea Michelini e l’assessore Lorenzo Riccetti – il prossimo passaggio sarà quello di definire con apposita convenzione l’utilizzo della struttura sportiva".