Il Comune di Potenza Picena sostiene una donna vittima di violenza domestica

L’amministrazione comunale di Potenza Picena a tutela dei minori e di chi, purtroppo, subisce violenza, magari dai propri stessi familiari. In questi giorni per il responsabile dei servizi sociali è stato necessario assumere un impegno di spesa di 280 euro a favore dell’associazione "Bet Onlus" di Fermo per il mantenimento nella struttura educativa di una donna, residente nel Comune, vittima di violenza domestica. L’impegno di spesa è minimo (sono escluse le spese mediche e personali) e per ora la permanenza della donna è prevista per soli 5 giorni, da lunedì scorso a venerdì, in attesa di capire, sia da parte dell’assistente sociale comunale che delle forze dell’ordine, se esiste la necessità di adottare ulteriori provvedimenti di tutela e allontanamento dalla propria residenza.