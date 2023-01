Il comune di Tolentino rinnova la convenzione: prosegue la collaborazione con il Vaccaj

La giunta di Tolentino ha deciso di rinnovare il rapporto di convenzione con l’istituto musicale "Vaccaj" per tre anni, da questo primo gennaio al 31 dicembre 2025. Il Comune garantisce all’istituto musicale un contributo annuale fissato in 10.200 euro e concede in comodato gratuito i locali in via del Mattatoio. Questa realtà opera sin dalla metà degli anni Settanta come scuola di musica, oggi di rilievo sovra-comunale e internazionale, grazie ad accordi e collaborazioni in essere con prestigiose istituzioni scolastiche e musicali. Dal 2009 l’istituto è convenzionato con il conservatorio "Rossini" di Pesaro.