Il Comune di Treia come Set di un Film: Ecco l'Attore Simone Riccioni

Il comune di Treia diventa protagonista del nuovo film di Simone Riccioni, ‘Neve’. L’attore maceratese ha sceltoà il luogo come scenografia per la sua ultima produzione. Treia sarà il luogo principale delle riprese che si svolgeranno anche in altri borghi dell’entroterra, tra cui Sarnano e Sefro, e andranno avanti per quasi un mese. Le vie del comune si trasformeranno in un set a cielo aperto e ospiteranno gli attori protagonisti della nuova pellicola di Riccioni che, per la prima volta, segue anche la regia insieme a Mattia Del Zotto. La sceneggiatura è invece affidata a Fabrizio Bozzetti, Jonathan Arpetti e David Miliozzi. Tra gli attori, la giovane fermana Azzurra Lo Pipero, Simone Montedoro, Margherita Tiesi e Alessandro Sanguigni, oltre ai ragazzi della scuola di Riccioni, "Cinema che passione", a cui saranno affidati diversi ruoli. "Ci siamo, finalmente iniziano le riprese del film nel nostro comune – spiega il sindaco Franco Capponi, insieme all’assessore Ludovica Medei –. Siamo entusiasti ed emozionati di condividere la bellezza e la suggestione dei luoghi treiesi attraverso le immagini del film. Siamo felici di poter condividere questa esperienza cinematografica con tutta la comunità. Treia, scelta sempre più spesso da turisti italiani e stranieri – conclude il sindaco –, diventa anche lo sfondo ideale per film col suo splendido paesaggio, le sue vie storiche e la sua piazza". Per essere informati su data e luoghi del casting per comparse, basta seguire il profilo Facebook di "Simone Riccioni personaggio pubblico".