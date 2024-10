Il Comune diserta l’incontro sulle varianti

Il centrodestra si tiene alla larga dall’incontro organizzato ieri pomeriggio al bar Cinciallegra dal comitato che ha raccolto 4.000 firme per dire no alle varianti urbanistiche Cristallo e Agriforest. Nessun consigliere comunale e nemmeno il sindaco hanno partecipato, lasciando che a confrontarsi con i cittadini presenti fossero soltanto esponenti della minoranza consiliare. I promotori della petizione bipartisan avevano invitato tutti, per discutere i due progetti alla vigilia della della convocazione commissione consiliare urbanistica che li dovrà esaminare e del consiglio comunale che verrà convocato per il voto sulla adozione definitiva. In proposito, il comitato delle firme chiederà all’amministrazione che il consiglio venga organizzato in locali più capienti della sala di via Buozzi, perché tutti i firmatari della petizione verranno infirmati e invitati ad assistere. Non è un segreto che nel centro destra ci siano mal di pancia da parte di alcuni per questi progetti, ma la coalizione ha già dimostrato di reggere la prova del voto per far passare le varianti. La più controversa è quella presentata dalla Immobiliare Cristallo, che prevede la realizzazione di un supermercato lungo via Costamartina. "Siamo convinti - dice Gabriele Troiani, che del comitato e uno dei principali esponenti - che, anche se nessuno del centrodestra si è presentato, sia in atto una discussione interna alla maggioranza dove esistono consiglieri sensibili alle preoccupazioni di migliaia di cittadini che con la loro firma vogliono chiedere all’amministrazione di fermarsi a riflettere, di non portare avanti queste due varianti, ma soprattutto chiedono di rivedere la politica urbanistica per avviare un percorso più attento alla qualità della vita e al futuro".

Lorena Cellini