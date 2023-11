Il Comune dona un kit per le nuove nascite

Nella settimana della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un gradito dono dall’amministrazione comunale di Recanati per i genitori e i bambini nati in quest’anno. Il momento loro dedicato è previsto sabato prossimo alla biblioteca comunale. "Benvenuti alla Lettura" è un’opportunità per scoprire il piacere della lettura con i propri piccoli: ogni neo genitore, infatti, riceverà un libricino selezionato dagli esperti di "Nati per Leggere", ideale per condividere momenti magici con i propri figli. Durante l’evento verrà inoltre presentato un nuovo opuscolo, "Nati per la bellezza", dedicato ai neo genitori, una guida pratica con suggerimenti, informazioni sui luoghi culturali, servizi per le famiglie e programmi per i bambini, tra cui laboratori creativi e tanto altro, disponibili a Recanati. "La lettura è un dono prezioso che possiamo offrire ai nostri bambini fin dai primi giorni di vita, arricchendo le loro menti e stimolando la loro curiosità", sottolinea l’assessora alle Culture Rita Soccio. Nell’occasione si potrà anche visitare la mostra "Mamma Lingua", composta da circa 100 volumi selezionati che rappresentano il meglio della letteratura per bambini nelle lingue ufficiali più ampiamente parlate in Italia. Per garantire una migliore organizzazione dell’evento, si richiede conferma della partecipazione domani inviando una e-mail a biblioteca@comune.recanati.mc.it o chiamando la Biblioteca Comunale al numero 071.9740021.