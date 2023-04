"Il Comune fa resistenza sulla Shoah": oggi l’intitolazione ad Anna Frank

‘Chi ha paura della storia di Anna Frank?’ il tema del confronto tra Francesco Micucci (Pd) e Roberto Mancini (Dipende da noi) in una diretta Facebook organizzata sulla pagina di Giulio Silenzi (Pd) per raccontare il caso della ragazzina ebrea simbolo dell’Olocausto che a Civitanova ha dovuto attendere cinque anni per avere uno spazio pubblico a lei intitolato e che ha diviso il consiglio comunale. Proprio oggi, alle 9.45, ci sarà la cerimonia di inaugurazione in suo onore dei giardini di via Goito. "A parole, tutti vogliono commemorare Anna Frank, nei fatti è arrivato l’aut aut del sindaco e dell’assessore Caldaroni alla mozione presentata dal centrosinistra". Il riferimento è al comportamento del centro destra che si è diviso al voto sulla proposta delle opposizioni di stanziare fondi comunali per finanziare la fornitura alle scuole del Diario di Anna Frank e per finanziarie i viaggi della memoria degli studenti nei campi di sterminio. "Si è palesato – ha detto Micucci – che l’amministrazione non voleva prendere questi impegni". Per Mancini "c’è una resistenza della maggioranza sul tema della Shoah ed è grave". Silenzi ha ricordato la storia della proposta bocciata nel 2018 per intitolare una via cittadina ad Anna Frank fino al pasticcio dell’ultima seduta consiliare.

Lorena Cellini