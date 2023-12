Il Comune fa shopping in centro: "In arrivo una decina di alloggi"

Il Comune ha acquistato un immobile in via Santa Maria della Porta, aggiudicandoselo all’asta. Si tratta dello stabile ai civici 67-69, con accessi a valle su via Padre Matteo Ricci. Il palazzo era stato danneggiato dal terremoto ed era in condizioni di abbandono, tanto che il Comune era dovuto intervenire per mettere in sicurezza la facciata. Nei giorni scorsi in tribunale si è tenuta l’asta sull’edificio, che era stato pignorato, e il tribunale lo ha assegnato al Comune per 85mila euro, il prezzo a base d’asta. Il palazzo è costituito da quattro piani fuori terra e uno seminterrato, ciascuno di 145 metri quadri di superficie.

"L’immobile rappresenta una importante opportunità data la sua ubicazione, adiacente palazzo Lucangeli e alla sede dell’Associazione Arena Sferisterio, e poiché rappresenta un incentivo alla residenzialità familiare nel centro storico – ha commentato l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi –. Stiamo valutando la possibilità di realizzare, nei tre piani fuori terra, una decina di alloggi che potrebbero ospitare giovani coppie o coppie di anziani autosufficienti, mentre il piano terra e il seminterrato potrebbero avere destinazioni diverse, anche connesse all’edificio confinante. Ci stiamo già muovendo per ottenere adeguati finanziamenti per il recupero completo dell’immobile".

re. ma.