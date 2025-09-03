Il Comune finanzia l’autodifesa

Lezioni di autodifesa, indirizzate in particolare alle donne, fornite da una agenzia privata che otterrà un contributo dal Comune. Palazzo Sforza ha accettato la proposta presentata da Mastery International Academy for Security and Defence riguardo a corsi di formazione per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle situazioni critiche e l’autodifesa.

Il contributo pubblico ammonta a 4.880 euro e tra le motivazioni adottate per legittimare l’esborso c’è "l’obiettivo di sviluppare, rafforzare e migliorare le capacità dei partecipanti di far fronte a situazioni critiche, minacce potenziali e in atto, oltre che mutamenti inattesi di scenario che possono emergere sia sul luogo di lavoro che nella vita privata, e che possono condurre anche ad azioni violente di natura verbale o fisica e all’alterazione del normale contesto di operatività".

Il corso prevede sessioni di natura teorica e pratica su temi come l’analisi del contesto, la valutazione delle potenziali minacce, la comunicazione e negoziazione, la capacità di affrontare a livello fisico e psico-emotivo scenari e situazioni critiche. Le attività si baseranno sull’uso del Metodo Mas-Moving Action Surprise System. Coordinamento scientifico di Aldo Pigoli, docente dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, la direzione tecnica del maestro Remo Grassetti. La Mastery è una società che opera nel campo della formazione e dell’addestramento del personale militare delle forze di polizia. Il corso si svilupperà su tre sessioni da tre ore ciascuna per un numero di partecipanti non superiore a 40 persone in totale, per ogni sessione.

I partecipanti, nella prima seduta, dovranno effettuare una iscrizione che comprende una copertura assicurativa di base, ma non vengono specificate le cifre negli atti comunali. Per l’amministrazione comunale la scelta di aderire viene giustificata con "l’importanza dei contenuti trattati che si traducono in insegnamenti educativi e civili, e dunque in pratica sociale e culturale avente la finalità di contribuire alla costruzione di una società più consapevole, sicura e inclusiva".

Lorena Cellini