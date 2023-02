Il Comune firma un patto con la Prefettura contro la violenza di genere

Un protocollo d’intesa contro la violenza di genere che mette a punto diverse azioni integrate tra i diversi organismi coinvolti nel patto è stato siglato lunedì mattina dal sindaco di Matelica Massimo Baldini e dal prefetto di Macerata Flavio Ferdani nella sede comunale di via Spontini. Presenti alla firma anche i componenti della giunta comunale, la dirigente scolastica dell’Ipsia Pocognoni Alessandra Gattari con la professoressa Linda Alfano e la vicepreside dell’Itc Antinori Oriella Cacciamani. Obiettivi del protocollo sono quelli di "raccordare e mettere in rete quanto già esistente e operativo per combattere la violenza di genere contro le donne, i minori e le persone che hanno subito violenza o maltrattamenti per motivi di genere, sia in ambito pubblico che privato, sviluppando procedure interne che permettano un’efficace integrazione negli interventi, per assicurare risposte adeguate e condivise da parte di tutti gli attori coinvolti, soprattutto in ambito pubblico; promuovere la realizzazione di interventi condivisi nelle aree tematiche individuate, a livello internazionale, come necessari per un approccio significativo al tema; mettere a punto e adottare una procedura di intervento condivisa tra tutti i soggetti della rete". Massima soddisfazione è stata manifestata dalle parti coinvolte, con il prefetto Ferdani che ha sottolineato come "la Prefettura di Macerata lo ha già sottoscritto con i Comuni di Macerata e di Civitanova. Nostra volontà è quella di instaurare una sempre maggiore e costante collaborazione istituzionale con istituzioni locali e istituti scolastici per assicurare risposte adeguate e condivise e garantire una prevenzione e contrasto a questa inaccettabile violenza".

m. p.