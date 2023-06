"Il Comune garantisca il ritorno in classe"

di Lorena Cellini

Quasi cento alunni delle elementari da metà novembre fanno lezione nei corridoi, nell’aula magna e in biblioteca, costretti a questa situazione dai ritardi dei lavori alla Anita Garibaldi, patendo disagi che si sono prolungati fino alla conclusione della stagione scolastica. Per i genitori è il momento di chiedere al Comune di riportare, a settembre, gli scolari in classe. Il Consiglio di istituto mesi fa si era già fatto sentire, ma la situazione non è cambiata. E allora ecco un altro intervento a firma di tutte le famiglie degli alunni occupanti le classi del primo piano della Anita Garibaldi-Istituto Via Ugo Bassi. "Vogliamo – scrivono in una lettera – portare all’attenzione dell’amministrazione la preoccupazione circa il ritorno a scuola a settembre dei nostri figli". Ricordano che i bambini lo scorso 16 novembre "dopo appena due mesi dall’inizio delle lezioni, sono stati spostati dal primo piano della scuola Anita Garibaldi in stanze del piano terra, provvisorie e non predisposte a questo uso: parliamo di aula magna, sala insegnanti e laboratori". Un trasloco disposto per consentire la messa in sicurezza del primo piano con il montaggio della scala d’emergenza antincendio, che non c’era da oltre un anno, cioè dall’inizio dei lavori per la costruzione di una nuova ala dell’istituto. "Per molti mesi – incalzano i genitori – in una scuola elementare è mancata la scala di emergenza esterna e, in caso di pericolo, le sei classi al primo piano composte da bambini e bambine con età compresa tra i 6 e gli 11 anni, rimanevano sprovviste di una delle vie di fuga". La scala ad oggi risulta montata, ma non è agibile. Il sopralluogo di un tecnico del Comune avrebbe dovuto essere effettuato nei giorni scorsi, ma non è stato fatto. "L’estate passa in fretta – è il monito delle famiglie al Comune – e che non vorremmo, a settembre, trovare le stesse problematiche lasciate a giugno. I bambini devono avere la certezza che torneranno nelle loro aule; se lo meritano dopo i disagi subiti stando per buona parte dell’anno scolastico in stanze non adeguate al numero degli occupanti, senza le tecnologie di cui disponevano nelle loro classi, sempre tutto in funzione di un’emergenza che però deve essere risolta. La scala è stata montata; ora servono serietà e impegno delle istituzioni".