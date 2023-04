Il Comune ha donato un libro ai sedici bambini nati nel 2022

Il Comune di Sarnano ha aderito al programma nazionale ’Nati per leggere’ e attraverso la biblioteca comunale ha dato vita a una rete che si è ampliata nel corso di questi anni. "Per tutelare il diritto alle storie e favorire l’accesso ai libri di qualità, l’amministrazione ha donato un libro ai 16 nuovi nati nel 2022, scelto con cura tra quelli selezionati da ’Nati per leggere’" spiegano dal Comune. L’iniziativa si è svolta domenica in biblioteca e ha coinvolto le famiglie dei nuovi nati; inoltre, è stata un’occasione per far conoscere ai genitori spazi e servizi che la struttura dedica a bambini e ragazzi, nonché l’area ’Baby Pit Stop’ per l’allattamento e il cambio pannolino. "Ringraziamo la dottoressa Loredana Piermattei, specialista in pediatria, per essere intervenuta all’incontro – prosegue l’amministrazione -, nel quale ha spiegato con professionalità ed empatia l’importanza e i benefici della lettura precoce in famiglia". Il calendario di incontri dedicati ai bambini da zero a 6 anni ("Che storia … di sabato") prevede altri due appuntamenti programmati nei giorni 15 aprile e 13 maggio alle 10.30 alla biblioteca comunale. "Numerose ricerche scientifiche dimostrano che è fondamentale stimolare e offrire ai bambini occasioni di sviluppo delle capacità intellettive ed emotive, fin dalle prime fasi della crescita - concludre la nota del Comune -. La lettura è una delle attività più efficaci in questo senso".