"Il Comune intervenga su strade e parcheggi"

di Lucia Gentili

Partecipato il Consiglio comunale sotto le stelle, che si è svolto giovedì sera al campo di calcio della parrocchia Santa Famiglia, in viale Trento e Trieste a Tolentino. Ad aprire i lavori, la relazione del rappresentante del coordinamento dei comitati di quartiere e contrada Marco Mancini e quella del presidente del comitato di quartiere che ha ospitato la seduta, ovvero viale Vittorio Veneto-Trento e Trieste, Chiara Ramo. Mancini ha passato in rassegna tutte le criticità e proposte raccolte dai comitati dei quartieri Foro Boario, Buozzi-Vaglie, Benadduci-Matteotti, Repubblica, contrade Ributino-Pianciano-Ancaiano-Calcavenaccio-Parruccia, Divina Pastora, Paterno-Regnano-Colle Redentore-S. Angelo. Sotto la lente, in particolare, viabilità, parcheggi, cura del verde, manutenzione strade e illuminazione. "Gli interventi da effettuare in questo quartiere – ha spiegato la Ramo per le sue zone – non riguardano esclusivamente la ricostruzione, ma abbracciano un tema molto più ampio che è quello di progettare la zona per preservarne la vivibilità. L’alluvione del 7 giugno ha poi aggravato la situazione, anche nelle contrade Asinina, San Giovanni e Colmaggiore". Ha elencato quindi le problematiche da affrontare: "Il Comune dovrebbe mettere mano ad un tratto di pochi metri di marciapiede che di certo potrebbe salvaguardare l’utilizzo dei locali della parrocchia Santa Famiglia. Questo perché, da anni, il marciapiede è sfondato in più punti e quando si verificano fenomeni di pioggia abbondante l’acqua non defluisce più verso le caditoie ma si riversa negli ingressi dei locali sottostanti la chiesa. Al secondo punto, la viabilità: è auspicabile avere consapevolezza di come evolve la cantierizzazione in un arco temporale di medio termine. Viale Vittorio Veneto, oltre ad essere diventato un labirinto, sta registrando una veloce diminuzione dei posti auto disponibili sia per via dei cantieri che per i lavori alla ferrovia. Non si hanno posti auto sufficienti né marciapiedi continui". Il sindaco Mauro Sclavi, soddisfatto dello spirito di condivisione, ha preso atto delle varie indicazioni. "Purtroppo – ha concluso il primo cittadino – abbiamo ereditato una situazione pesante: nel primo semestre 2023 abbiamo dovuto prelevare 125mila euro dal fondo di riserva per le spese dei container. Soldi con cui avremmo potuto fare diverse manutenzioni. Non secondari, l’aumento dei prezzi e il maltempo. Ma, in seguito alla spending review di quest’anno, nel 2024 avremo più risorse".