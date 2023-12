Il Comune investe 50mila euro per sostituire le piante malate

A Civitanova quasi 18.000 piante dovranno essere abbattute - c’è l’ingiunzione dell’Amap regionale - perché infestate dal tarlo asiatico e intanto il Comune fa sapere di investire 50.000 euro per innestare nuovi alberi in sostituzione di alcuni malati. Queste le zone interessate: in largo Italia abbattimento di 6 esemplari di chamaerops excelsa e messa a dimora di 7 palme washingtonia; sul lungomare sud, davanti al ristorante Hops, piantumazione di 5 tamarix a cespuglio, e nell’area antistante il ristorante Officina previsto il taglio di 4 palme che verranno sostituite da oleandri ad alberello. Sull’aiuola spartitraffico e negli spazi verdi laterali del lungomare verranno giù 2 palme, sostituite con altre due. Nelle aiuole di via Gentile previsto il taglio di 2 querce secche e di 1 pitosforo, quindi la ricollocazione di una quercia su via delle Fosse con messa a dimora di 4 nuovi esemplari di acero campestre e nel verde attrezzato di via Balbo è prevista la piantumazione di 4 pini d’Aleppo e di 4 prunus pissardi nigra.

Nelle aiuole di piazzale Gramsci verranno tirate giù 6 palme, rimosse 12 ceppaie e piantati 4 pitosfor ad alberello, 3 oleandri ad alberello, un tamarix e una palma tipo washingtonia. In piazza San Francesco di Sales prevista la rimozione di 4 ceppaie interrate e messa a dimora di 4 tigli greenspire all’interno delle aiuole presenti sul parcheggio pubblico. Infine, dalle aiuole di viale Vittorio Veneto verranno rimossi 3 lecci secchi e ne verranno piantato 8 nuovi.

l. c.