Il Comune investe per la pista di pattinaggio

La pista di pattinaggio di via Zavatti diventa più efficiente e sicura con un progetto da centomila euro. "Promessa mantenuta", esultano Rossella Pezzola e Cristiana Pacini della Roller Civitanova, la società che gestisce l’impianto realizzato nel 1998 e costituito da un fabbricato ad uso spogliatoi, dalla pista esterna ovale, dalla pista interna piana e da spazi aperti per il pubblico. Ma negli anni alcune parti, come l’anello esterno, il parapetto e la percorso interno, si sono logorate e così si è reso necessario l’intervento, la cui spesa è stata deliberata per un totale di circa centomila euro. Ora si attendono i lavori. Nel pomeriggio di martedì il sindaco Fabrizio Ciarapica ha fatto visita agli atleti che in quel momento si stavano allenando. "Siete un’associazione bellissima e punto di riferimento di molti giovani – ha detto –, un bell’esempio di sport e socialità e sono molto contento di potervi annunciare che l’amministrazione ha deciso di ristrutturare l’impianto per renderlo più bello e più funzionale. Abbiamo deciso di intervenire per riqualificare questo impianto che rappresenta per la città un luogo di aggregazione sociale per le famiglie e di crescita per le giovani generazioni. Quando i lavori saranno terminati organizzeremo una bella festa tutti insieme".