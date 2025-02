Il Comune mette all’asta cinque mezzi di lavoro

Il Comune di Recanati dismette cinque mezzi di lavoro di sua proprietà in quanto ormai obsoleti per le proprie esigenze e che per problemi vari non camminano. Si tratta di una macchina operatrice semovente per lavorazioni edili stradali immatricolata nel 1997 che presenta problemi al cambio e non riesce a camminare in quanto ha il motore fuso. Il prezzo a base d’asta previsto è di mille euro.

Per la metà, e cioè 500 euro, viene messo all’asta un autocarro per trasporto di cose immatricolato nel 1998 che ugualmente non cammina, ha la piattaforma aerea non omologata e presenta problemi al cambio e alla carrozzeria. Prezzo a base d’asta di 400 euro ciascuno per una macchina operatrice semovente motograder (motolivellatrice) immatricolata nel 1991 con il motore bloccato e varie parti meccaniche mancanti e non omologato per vendita nei Paesi europei, un autocarro per trasporto di cose immatricolato nel 1997 con problemi alla frizione e varie parti mancanti di meccanica e carrozzeria e, infine, un autocarro per trasporto di cose immatricolato nel 1991 con telaio spezzato in prossimità dell’ancoraggio della gru e varie parti di meccanica e carrozzeria mancanti.

Per chi è interessato ad acquistare uno o più mezzi deve presentare domanda entro e non oltre le 13 del 13 marzo.