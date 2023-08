Il Comune non pulisce, ci pensa un cittadino

di Asterio Tubaldi

Dicono che chi fa da sé fa per tre e sono diversi i cittadini che – sfidando la burocrazia e le diverse multe in cui sono incappati in tante città italiane altri volenterosi residenti – hanno preso pala e scopa e con tanta pazienza e buona volontà hanno pulito la strada pubblica. Uno di questi, Mattia Prosperi, racconta che "ogni qualvolta che piove abbondantemente, l’incrocio ai piedi della chiesa di Chiarino (frazione di campagna di Recanati) si riempie di un misto di sabbia e breccia che rende la strada molto scivolosa e la guida dei veicoli a due ruote molto instabile".

Per questo, con voglia di fare, Prosperi ha indossato un giubbotto catarifrangente e ha preso una pala e una scopa, ha pulito per bene quell’incrocio ammucchiando la breccia da una parte della strada "con la speranza – si augura – che il Comune prima o poi la venga a prelevare per poi smaltirla". L’intervento, tra l’altro, era urgente anche perché questo weekend ci sarà il "Raduno della papera", organizzato dal Moto Club Franco Uncini, al quale ogni anno aderiscono parecchi motociclisti che, nella loro passeggiata, transiteranno anche da queste parti.

"Se vi capita di passare in questo incrocio – raccomanda, e quasi si scusa, Prosperi – mantenete comunque una velocità molto bassa, non sono riuscito a pulire molto bene il manto stradale". Non è comunque solo in questo impegno a favore della comunità perché dall’altra parte della città gli fa eco un altro cittadino che ugualmente racconta di "essere costretto ogni volta che fa un temporale a pulire lungo la strada dell’Addolorata, il tratto davanti al mio cancello, dove si accumulano detriti, ghiaia, bottiglie di plastica e molta altra sporcizia, rendendo la strada pericolosa. L’ultima volta che facevo questo lavoro stava passando una pattuglia dei vigili urbani a cui ho fatto presente la pericolosità della cosa. Mi hanno rassicurato che avrebbero interessato l’ufficio tecnico della situazione. Stiamo a vedere se si interessano, dopodiché in futuro porterò un secchio dei detriti in comune".