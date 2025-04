"Il Comune pensa solo alle varianti. Dimenticati i bisogni dei cittadini"

"In consiglio comunale vengono bocciati i progetti di Scocco ed Ercoli, bollati come cementificatori, e poi l’amministrazione va a ruota libera con le varianti". Manola Gironacci, presidentessa dell’associazione Viviamo Civitanova, interviene sulla politica urbanistica della giunta Ciarapica, che ha nel cassetto diciotto varianti da portare in aula consiliare (tre inserite nelle convocazioni di stasera e lunedì), alcune delle quali portatrici di aumento di cubatura.

"Per questa amministrazione sembrerebbe che l’unica urgenza in città siano le varianti e costruire palazzi" premette, sottolineando che "non aumentano i residenti, diminuiscono le nascite e invecchia la popolazione, senza speranza di case di riposo. In questo panorama la costruzione di nuovi appartamenti non segue più una logica della domanda/offerta, ma sembra seguire solo il criterio di Palazzo Sforza che è quello di dare dei cementificatori a Scocco e Ercoli, bocciando in consiglio comunale i loro progetti, per poi sbracarsi e andare a ruota libera con tutti gli altri". Il riferimento è alle varianti Cristallo e Agriforest, entrambe respinte dal consiglio comunale. Quanto ai progetti nei cassetti del Comune "ora stanno valutando – osserva Gironacci – anche la variante Broccolo a Fontespina, sperando che almeno lì rispettino la destinazione turistica, visto che era campeggio. Speriamo che Fratelli d’Italia imponga l’idea portata avanti con Pierpaolo Borroni, e con Angelo Broccolo e Siria Carella del comitato Cea di Fontespina che si erano battuti per non farlo andare in mano ai palazzinari, mantenendone la vocazione ricettiva".

Gironacci si dice infine "molto curiosa di capire perché questa amministrazione comunale spinge l’acceleratore sulle varianti e le nuove costruzioni, mentre "lascia cadere nel vuoto i bisogni reali dei residenti e di altre categorie. Questa amministrazione continua a essere tanto impegnata sul mattone, ma dimentica anche il turismo e non si accorge che siamo ad aprile e che molti Comuni hanno già dato indicazione degli eventi sia per Pasqua che per la stagione estiva alle porte".

Lorena Cellini