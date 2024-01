Il Comune promuove la città sul web, ma sbaglia foto

Il sito del Comune, nella sezione dedicata al turismo, promuove Montecosaro invece di Civitanova Alta. Scivolone nella pagina web ‘Civitanova Marche Turismo’ dove, per pubblicizzare le bellezze del borgo antico, è stata inserita per errore la panoramica di Montecosaro. Ad accorgersene sono stati alcuni utenti, che hanno rimbalzato sui social la grossa gaffe, facendoci sopra anche dell’ironia, senza mancare di sottolineare, la topica in cui sono incappati i responsabili della pagina web attraverso cui il Comune promuove il proprio territorio. L’errore è stato corretto, ma non in tempo per evitare le critiche e le prese in giro. A corredo della foto pubblicata con la panoramica di Montecosaro era riportata anche la frase, famosa, del letterato del ‘500 Annibal Caro, il traduttore dell’Eneide, nato a Civitanova Alta, e che in riferimento al suo luogo natio scriveva "Pico non vide mai nido sì bello". Peccato che però lo sfondo fosse il profilo del paese dirimpettaio.