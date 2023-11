Il Comune rettifica quanto aveva detto sui club camperisti

Il Camping Club di Civitanova costringe il consiglio comunale a rettificare, durante la seduta di martedì sera, dichiarazioni emerse nel dibattito che il 10 ottobre si era sviluppato in aula sulla collocazione dell’area camper nella zona commerciale. Dai banchi della maggioranza per avvalorare quella logistica, si disse che la scelta del posto rispondeva alla necessità di andare incontro alle richieste dei club dei camperisti. "La nostra associazione si dissocia da quella scelta e chiediamo che venga data lettura della nostra dichiarazione per precisare che il Camping Club è sempre sempre contrario a realizzazione in quella zona l’area camper". Questo il testo che ha dovuto leggere il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, in apertura di seduta. Una presa di distanza del Camping Club di Civitanova da un’opera su cui l’amministrazione comunale aveva investito anche in termini di volano turistico e che finora s è rivelata un flop con scarsissime presenze, se non quasi nulle, all’interno della piazzola inaugurata lo scorso maggio e che ha mostrato il limite di una collocazione troppo periferia aspetto alle esigenze dei camperisti, che prediligono parcheggi vicini al mare.