Il Comune riabbraccia Templemore dopo tre anni

Dopo tre lunghi anni nei quali il gemellaggio tra Potenza Picena e Templemore è rimasto fermo a causa del Covid, quest’anno sono finalmente riprese le attività in presenza grazie alla caduta delle restrizioni. Così una delegazione potentina (guidata dal consigliere di maggioranza Michele Galluzzo) è volata in Irlanda, su invito dei gemelli della Contea di Tipperary, per celebrare il loro patrono, San Patrizio. Un’occasione per riallacciare le attività legate al gemellaggio con incontri e contatti con le realtà locali.

Il consigliere Galluzzo ha avuto modo di incontrare il senatore irlandese Noel Coonan, presidente del Consiglio di Contea, insieme al direttivo del Comitato per il gemellaggio di Templemore Tom McGrath, Joan Byrne, Jim O’Shea e Marcus Wilson. Sul tavolo i progetti di interscambio linguistico con il coinvolgimento delle scuole e turistico-culturali e particolare attenzione all’ambito musicale come l’Irish Festival (svolto per due edizioni a Potenza Picena e Porto Potenza, poi interrotto a causa del Covid).

La delegazione potentina, partita in missione, ha partecipato anche alle esequie funebri di Michael Connell, spentosi a 84 anni dopo una lunga malattia, già sindaco della città e presidente del Comitato per il gemellaggio.

g. g.