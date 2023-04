Il Comune riassegna le Sae: "Priorità alle giovani coppie"

Il Comune di Valfornace, nel riassegnare le Sae che restano libere, ha deciso di dare priorità alle giovani coppie. E a chi è in difficoltà economica e alle famiglie con iscritti nelle scuole del paese. L’ente ha emesso infatti un bando pubblico di concorso per l’assegnazione a titolo oneroso delle casette mettendo in pratica le Sae, strutture abitative in emergenza, in affitto. Già dall’anno scorso la Regione, con la Protezione civile nazionale, ha stabilito che una volta soddisfatto il fabbisogno degli aventi diritto, le casette possano essere destinate ad altre esigenze abitative (non direttamente connesse con gli eventi sismici). Il bando si può trovare sul sito istituzionale di Valfornace. "L’intento è cercare di far rimanere qui le famiglie – spiega il sindaco Massimo Citracca –, per ripopolare l’entroterra e per salvaguardare le scuole". Ad esempio avranno un punteggio preferenziale le giovani coppie sotto i 40 anni, con almeno un componente già residente o stabilmente dimorante nel Comune che intendano costituire un nucleo autonomo e che si impegnino a trasferire la residenza presso il Comune entro 30 giorni dalla data di assegnazione della Sae; i nuclei familiari formati da coppie di nuova costituzione, sopra i 40 anni, con almeno un componente già residente o stabilmente dimorante a Valfornace che ugualmente si impegnino a trasferire la residenza presso il Comune entro 30 giorni dalla data di assegnazione, i nuclei familiari con figli iscritti e frequentanti le scuole site nel territorio comunale. Altri punteggi preferenziali verranno assegnati, solo per citare alcuni esempi, ai nuclei familiari composti da persone over 65 dimoranti in prossimità di cantieri di ricostruzione che rendono difficile e poco sicuro l’accesso alle abitazioni, ai soggetti titolari di regolare contratto di lavoro di assistenza a persone con disabilità eo over 65 con necessità di assistenza permanente. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 4 maggio.

l. g.