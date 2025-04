Il Comune ricorda mezzo secolo di Pimpa e Altan

La Pimpa, l’iconica cagnolina a pois nata dalla matita di Francesco Tullio Altan e comparsa per la prima volta sulle pagine dello storico Corriere dei Piccoli il 13 luglio 1975, compie cinquant’anni. Il Comune di Tolentino, con una foto d’epoca, ricorda quando in città fu celebrato il ventesimo compleanno, nel 1995, alla XVIII Biennale internazionale dell’umorismo: il direttore artistico Melanton (Antonio Mele), Mordillo e Lucio Troiano aiutarono Altan a spegnere le venti candeline sulla torta appositamente realizzata per l’occasione. Altan quell’anno realizzò anche l’immagine ufficiale della rassegna umoristica tolentinate per il manifesto e la copertina del catalogo; venne premiato per la sua intensa attività di disegnatore umoristico. "Ancora una dimostrazione della rilevanza della Biennale che è una delle rassegne più importanti a livello mondiale e forse la più importante dedicata all’umorismo nell’arte – commenta l’amministrazione - che da sempre rende doverosi omaggi ai grandi artisti".