Il Comune riposiziona le telecamere

L’amministrazione comunale ancora una volta costretta a giocare di rimessa sul tema della sicurezza urbana e dei disagi derivanti dalla movida molesta. L’emergenza è quella del disturbo che patiscono i residenti del borgo marinaro, cuore della città, dove negli ultimi anni hanno scelto di concentrarsi la notte masse di adolescenti e il fenomeno è particolarmente frequente in via della Nave, in via Carena e in via Conchiglia.

Più volte dal Comune sono stati annunciati provvedimenti restrittivi, maggiori controlli, ma il risultato è che chi vive da quelle parti non dorme e allora l’ultima mossa dell’amministrazione è quella di prendere telecamere installate in zone meno critiche dal punto di vista della sicurezza e posizionarle in questo comparto. Ennesimo tentativo di tamponare il fenomeno.

Il provvedimento è stato varato dalla giunta nella seduta del 17 ottobre e nell’atto si premette che "il tema della sicurezza urbana è una delle linee guida dell’azione dell’amministrazione e che da tempo si sono registrati vari episodi di disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne in alcune zone della città, dove in particolare si svolge la cosiddetta movida, e che una delle zone più intensamente disturbata da questo fenomeno è l’area del borgo marinaro dove vi è una pluralità di locali che attirano molti giovani". Una questione di cui si è parlato più volte anche durante le riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica indette dal prefetto e in uno degli incontri più recenti è stato deciso che si agirà attraverso l’implementazione del sistema di controllo con le videocamere, attraverso l’istallazione di dispositivi che sono posizionati in altre strade in cui finora non sono state rilevate particolari criticità. La spesa complessiva per questa operazione ammonta a 20.740 euro.

Lorena Cellini