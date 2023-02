"Il Comune sarà presente a Tipicità"

È stato un costruttivo confronto quello andato in scena al centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli amici" dove l’amministrazione ha ricevuto i rappresentanti del tessuto imprenditoriale corridoniano. Tanti gli spunti di riflessione messi sul piatto e sviscerati insieme ai referenti provinciali delle associazioni di categoria, tra cui Fabrizio Ramadori per Cna Macerata, Daniela Perroni per Confesercenti, Lucia Biagioli e Riccardo Golota per Confartigianato e Federico Francioni per Coldiretti, che hanno dato vita a un dialogo proficuo, al quale ha preso parte anche il sindaco Giuliana Giampaoli. Al tavolo dei relatori erano presenti l’assessore al commercio Gemma Acciarresi, e al bilancio Matteo Grassetti, il quale ha illustrato alcuni utili strumenti al fine di favorire un’interazione tra pubblica amministrazione, soggetti privati e mondo delle imprese, come l’Art Bonus e il partenariato. Presente anche l’assessore alle Attività produttive Massimo Cesca che ha reso note alcune novità: "Quest’anno, e per la prima volta – ha annunciato – come Comune abbiamo deciso di aderire alla manifestazione "Tipicità" che si svolgerà a Fermo dall’11 al 13 marzo dove Corridonia sarà presente con un suo stand. Crediamo molto nelle nostre eccellenze artistiche, ma siamo altrettanto convinti che le principali siano proprio artigiani e imprenditori del territorio; quindi, invitiamo chiunque abbia piacere di mostrare un prodotto all’interno del festival a contattare la segreteria comunale, così cercheremo poi di individuare le maniere più efficaci per potere rendere visibili nello stand, quelli che sono i frutti del lavoro delle aziende". Procede inoltre l’idea di operare un restyling del portale web dell’ente. "Sul fronte digitalizzazione abbiamo messo in cantiere divere ipotesi che comprendono anche la realizzazione di un sito turistico", conclude Cesca.

Diego Pierluigi