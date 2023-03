Il Comune sensibilizza sul tema dei disturbi alimentari: l’incontro

Appuntamento dedicato ai disturbi alimentari domani in biblioteca. Alle 21.15, infatti, il Comune in collaborazione con l’associazione Prometeo organizza un incontro pubblico condotto dalla dottoressa Elisa Pelati, dietista e nutrizionista, con la quale l’amministrazione ha avviato un percorso di educazione alimentare nelle scuole con gli studenti e i genitori e con l’apertura di un vero e proprio sportello nutrizionale a disposizione dei ragazzi e delle ragazze presso la scuola secondaria. Presente anche la psicologa Francesca Meccarelli, responsabile dello sportello di ascolto dedicato alle famiglie messo a disposizione ogni giorno gratuitamente della comunità dal Comune. L’appuntamento vedrà la testimonianza di Alice Gaglio la 26enne di Corridonia autrice del libro autobiografico "Fiori d’acciaio" sulla sua difficile storia personale di caduta e rinascita, legata all’anoressia. "La giornata del "Fiocchetto Lilla" è un’occasione importante per far conoscere e riflettere sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, purtroppo anoressia e bulimia sono da sempre in crescita fra gli adolescenti – ha detto il sindaco Mariano Calamita –. La nostra amministrazione è molto attenta ai temi di prevenzione e sensibilizzazione sul tema".