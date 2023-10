Il Comune si colora di turchese per combattere la dislessia In occasione della Giornata Internazionale sulla Dislessia, anche il Comune di Caldarola ha aderito alla campagna "Unidos por la Dislexia" illuminando la facciata della sede comunale di un brillante color turchese. Un gesto di solidarietà per sensibilizzare su un tema di grande importanza.