"Il Comune si costituisca come parte lesa nel processo sulla commemorazione fascista"

Tornano all’attenzione i fatti dello scorso 9 novembre. Quel sabato sera, davanti al Monumento dei caduti a San Severino si è svolta una manifestazione organizzata da Aries e Nuove Sintesi in memoria dell’attivista Ines Donati. Al grido "camerata Ines Donati", alcuni presenti rispondevano "presente" alzando il braccio destro. Un fatto che aveva scatenato disappunto e condanna nonché l’attenzione della Digos di Macerata, che aveva denunciato cinque persone. Ora il gruppo consigliare di minoranza San Severino Futura, composto da Francesco Borioni e Alessandra Aronne, in considerazione del fatto che "San Severino è stata insignita della Medaglia d’oro per il contributo alla Resistenza", ha presentato una mozione per impegnare sindaco e giunta "a far costituire il Comune parte civile nell’eventuale procedimento per i fatti del 9 novembre, e in ogni caso nei processi verso soggetti che esprimono odio e incitano alla violenza o alla discriminazione; a individuare le modalità più efficaci per impedire, secondo le norme vigenti, che le organizzazioni neofasciste, xenofobe, omofobe e razziste e le formazioni politiche che non si riconoscono nei valori antifascisti della Costituzione svolgano attività politica a San Severino, per non consentire che tali posizioni possano trovare espressione nell’ambito della vita pubblica cittadina".

Gaia Gennaretti