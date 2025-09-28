"Il Comune si impegni per Gaza"

"Invitiamo i cittadini di Potenza Picena e tutti coloro i quali si impegnano per la pace, a partecipare numerosi al prossimo consiglio comunale convocato per martedì, alle 20.15, nell’auditorium Scarfiotti". Lo afferma il gruppo di minoranza Idea Futura, che ha presentato una mozione con la quale chiede all’amministrazione comunale di sostenere il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Governo italiano. Oltre a ciò, aggiunge l’opposizione, nella mozione si chiederà anche "il rafforzamento dell’impegno diplomatico dell’Italia per il cessate il fuoco nei teatri di guerra, la sospensione delle forniture militari ai Paesi coinvolti in gravi violazioni del diritto internazionale, il boicottaggio dei rapporti economici e culturali di prodotti dello Stato di Israele fino al termine del conflitto, le garanzie di sostegno e accesso agli aiuti umanitari per le popolazioni civili". Inoltre, il gruppo Idea Futura sottolinea ancora: "Abbiamo chiesto al presidente del consiglio comunale che la mozione su Gaza sia inserita come primo punto all’ordine del giorno (su un totale di nove), affinché possa essere affrontata con la dovuta priorità e attenzione. Non è solo politica estera, ma una questione di coscienza e di umanità. Anche una piccola comunità come la nostra può dare un segnale chiaro: stare dalla parte della vita, del diritto e della pace. Per tutto questo è importante condividere questo momento di confronto e sostenere un impegno collettivo contro ogni forma di violenza".