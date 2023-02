Il Comune spende diecimila euro per un avvocato

Il Comune di Recanati dovrà spendere circa 10.000 euro per opporsi al ricorso al Tar – Tribunale amministrativo regionale – di un privato che ha impugnato l’ingiunzione a demolire il muro in cemento sito in lottizzazione PP8, nel comune di Recanati, all’altezza della rotatoria sotto il rione di San Francesco. L’ente pubblico per dare corso alla sua ingiunzione di demolizione del muro non autorizzato, ha affidato al legale Filippetti Stefano, la tutela dei propri diritti e ragioni, non avendo la disponibilità, all’interno della sua struttura organizzativa, di professionalità richieste. Una spesa che graverà sul bilancio comunale.