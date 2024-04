Il Comune spende più di Macerata per sostenere le spese legali

Per le parcelle degli avvocati il Comune di Civitanova spende più di quello di Macerata e perfino più degli altri capoluoghi di provincia, compreso, in proporzione, di quello di regione. A Palazzo Sforza, secondo i dati di Banca d’Italia, alla voce ‘patrocinio legale’ nel 2023 Civitanova ha pagato 176.239 euro, una somma maggiore di quella uscita dalle casse di Macerata, pari a 123.783 euro, di quelle di Pesaro, 67.301 euro, di Fermo che non va oltre i 6.978 euro e anche più della città di Ancona, che con più del doppio degli abitanti e capoluogo regionale si ferma a 190.585 euro, mentre non risultano pagamenti in riferimento ad Ascoli Piceno.

A Civitanova non c’è un ufficio legale interno al Municipio e tutte le controversie legali vengono assegnate a studi privati e ce ne sono parecchie in corso, alcune che si protraggono da decenni. È soprattutto il settore dell’urbanistica che porta l’ente pubblico in tribunale e ci sono cause ancora in piedi per l’area Ceccotti, per l’ex area Cecchetti, sviluppano parcelle salatissime per le quali ogni anno c’è un esborso in bilancio comunale via via che i procedimenti vanno avanti in prima udienza, in appello, al Tar o al Consiglio di Stato. Ci sono poi le denunce presentate dai cittadini, parecchie, per risarcimento danni derivanti dagli incidenti provocati a persine e veicoli da asfalti e marciapiedi dissestati e poi, non da ultime, anche cause davanti al tribunale del lavoro nei confronti del Comune e una delle sue società partecipate.

Lorena Cellini