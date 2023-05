Il Comune sul podio dell’inclusione Disabili e fragilità adolescenziali: aiuti e inserimenti nei quartieri

"Macerata Inclusiva - Macerata e l’arte del cielo" e "Pomeriggi in Quartiere 7x7 - Estate in Quartiere 7x7". Questi i progetti promossi dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Macerata che sono stati premiati, nei giorni scorsi a Torino, come secondo classificato nella sezione "Disabilità" e segnalazione come "Buona Prassi", in occasione del premio ’Persona e Comunità’. "Due riconoscimenti ai quali teniamo particolarmente perché come Amministrazione comunale stiamo puntando sull’inclusione: anziani, giovani con difficoltà socio-economiche e psicologiche e persone con disabilità - ha commentato il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro -. È nostro obiettivo combattere, anche tramite percorsi culturali, musicali e artistici; in questo modo, la cultura può incidere sul benessere psicologico e relazionale. L’altro aspetto, su cui i progetti sviluppati vogliono puntare, riguardano i nostri ragazzi che hanno subito le conseguenze del periodo pandemico, il quale ha acuito le fragilità adolescenziali sulle quali dobbiamo intervenire per una campagna di prevenzione. ‘Pomeriggi in quartiere 7x7’ prevede, nella sua prossima edizione, il coinvolgimento degli oratori che dovranno costituire un punto di riferimento per i giovani e un supporto per le famiglie". Il progetto ’Macerata e l’arte del cielo’ è inserito all’interno del macro progetto ’Macerata Inclusiva’, un’iniziativa volta all’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso l’arte. Il percorso è stato portato avanti attraverso laboratori, lavori su sculture, affreschi, quadri e visite tra Palazzo Buonaccorsi, Torre Civica e biblioteca Mozzi Borgetti. Con ’Estate in Quartiere 7×7’, nato nel 2021, si è voluto sostenere i giovani e le famiglie con difficoltà socio relazioni ed economiche. L’obiettivo è di promuovere, nei sette quartieri principali di Macerata, spazi e interazioni educative sane. Dopo aver coinvolto quasi 370 giovani tra i 6 e i 14 anni, il progetto - completamente gratuito - proseguirà anche nel 2023. Inoltre, per rispondere alle richieste dei cittadini e degli istituti comprensivi, si è deciso di proseguire le iniziative pure nel periodo scolastico, attivando in cinque centri della città ’Pomeriggi in Quartiere 7×7’, con un supporto di aiuto compiti e attività ludico aggregative. Oltre a Il Faro Sociale, hanno collaborato l’Ambito Territoriale Sociale 5, il Dipartimento di Dipendenze patologiche dell’Ast3 e l’associazione Glatad Onlus. Per il 2023, ci sarà la partecipazione della scuola civica di musica Scodanibbio.