Il concerto degli allievi della Fondazione Bocelli

Grande successo per il concerto conclusivo degli allievi della ABF - Andrea Bocelli Foundation, masterclass di alto perfezionamento in canto lirico, promossa dalla Andrea Bocelli Foundation – Ente Filantropico in collaborazione con il Comune di Macerata e tenuta dal soprano Serena Gamberoni e dal pianista Davide Cavalli, con la partecipazione di altri due celebri interpreti come il tenore Francesco Meli e la pianista Gloria Campaner. Un’occasione imperdibile per ascoltare le voci più promettenti del panorama operistico che presto saranno impegnate sui palcoscenici di tutto il mondo. Al termine di un percorso formativo di altissimo livello, svolto presso l’Accademia della Musica ABF "Franco Corelli" di Camerino, si sono esibite nella Gran Sala Piero Cesanelli dello Sferisterio nove giovanissime voci provenienti da tutto il mondo: i soprani Maria Cenname, Floriana Cicio, Melissa d’Ottavi, Eyra Norman; i mezzosoprani Anastasia Koorn e Camilla Sabatini; il tenore Timoteo Bene; il baritono Nicola Zambon; infine, il basso Giovanni Baraldi con i pianisti accompagnatori Umberto Musso, Ramzi Shomali e Mattia Torriglia. Tra i momenti più significativi del concerto l’interpretazione di "J’ai perdu mon Eurydice" aria di Orphée, dall’opera Orphée et Eurydice di Christoph Willibald Gluck: una prova importante per la giovanissima mezzosoprano fiorentina Camilla Sabbatini, che aveva debuttato professionalmente nel luglio 2023 con una piccola parte all’interno dell’opera inedita di Hershey Felder "il Quarto Uomo", rappresentazione di una storia vera accaduta a Fiesole nel 1944 durante l’occupazione nazista.

Alessio Botticelli