Il concerto dell’orchestra giovanile Cherubini

I capolavori dei fratelli Vittore e Carlo Crivelli. La mostra "Fernanda e le foto ritrovate" all’interno della galleria d’arte The Shed. E poi loro, i giovani musicisti dell’orchestra giovanile Cherubini con il progetto "Nonetto history of rock". Una domenica imperdibile, quella che vedrà il ritorno di Riverberi (targati Risorgi Marche) a Monte San Martino. Dopodomani, alle 18 al teatro comunale, Adamo Rossi, Elena Sofia Ferrante e Martina Rossetti ai violini, Francesco Zecchi e Carolina Paolini alle viole, Matteo Bodini e Mariachiara Gaddi ai violoncelli, Giovanni Ricciardi al trombone, Claudio Cavallin al contrabbasso egli arrangiamenti saranno i protagonisti sul palco. In scaletta medley di Beatles e Rolling Stones, Deep Purple (Smoke on the water), Led Zeppelin (Stairway to heaven), Queen (Bohemian Rapsody), Pink Floyd (Wish you were here), Ac/Dc (Highway to hell), Simon and Garfunkel (The sound of silence), Aerosmith (Dream on), solo per citarne alcuni. In occasione del concerto sarà possibile visitare la chiesa di San Martino Vescovo, dove sono custoditi i meravigliosi polittici dei Crivelli. Biglietti su ciaotickets. Il giorno del concerto sono acquistabili dalle 16.30 alla biglietteria del teatro.