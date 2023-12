Il concerto di Esposto e Martelli chiude ’Metamorfosi Festival’

Saranno due musicisti marchigiani, il violinista Andrea Esposto e il pianista Davide Martelli, a concludere la quinta edizione di Metamorfosi Festival 2023. Il concerto, "Romanticismo arcano e contemporaneo", si terrà oggi alle 17 all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio. "Un affascinante viaggio musicale che riesce a rappresentare pienamente lo spirito di Metamorfosi Festival: ha come peculiarità non solo il voler rappresentare la moltitudine di linguaggi musicali di epoche diverse, ma anche il riuscire a rivelare la vivace e cangiante ’metamorfosi’ – spiega l’organizzazione -. Unisce idealmente e strutturalmente i vari stili espressivi e compositivi". Si tratta del quarto e ultimo evento dell’edizione 2023 del "Metamorfosi Festival - Incontri di musica da camera per San Ginesio", realizzato dall’associazione Selìfa, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e alla direzione artistica di Federico Bracalente.