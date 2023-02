Il concerto di Lepre in arrivo al Magma

Domani sera Lepre farà tappa al Magma di Tolentino. Batterista, cantante, percussionista, rumorista, Lorenzo Lemme (in arte Lepre) è da tempo attivo nella scena musicale romana con il progetto LeSigarette e dal 2016 è batterista e membro stabile della band di Lucio Leoni. Dopo il debutto solista con il disco "Malato", uscito a maggio, il progetto Lepre continua a rilasciare nuovi episodi come l’ultimo singolo "Capannone": un brano che canta la voglia di urlare e fare festa. Il singolo è uscito lo scorso 12 gennaio. La serata apre alle 18:00 e dalle 22 in pista con Lepre. Ingresso libero. Il concerto di Lepre è organizzato in collaborazione con Prima Persona Plurale.