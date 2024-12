Il "Concerto di Natale" della Form. L’evento dedicato a Cajkovskij tra giocosità musicale ed eroismo

Dopodomani alle 21, al teatro Vaccaj di Tolentino, è tempo di "Concerto di Natale", organizzato dal Comune. Sul palcoscenico la prestigiosa Form Orchestra filarmonica marchigiana; al pianoforte Giuseppe Albanese. Un concerto dedicato a Pëtr Il’ic Cajkovskij, uno dei maggiori compositori della storia della musica, interpretato dal giovane direttore d’orchestra Nicolò Jacopo Suppa, alla guida della Form e dal celebre pianista Albanese. "In programma due capolavori tra i più amati del compositore russo: il Primo Concerto per pianoforte e orchestra straripante di amore ed eroismo, e la suite dallo Schiaccianoci, capolavoro inarrivabile di grazia, leggerezza, giocosità, fantasia – spiegano i promotori –. Introduce la serata la brillante Christmas Ouverture del compositore contemporaneo Federico Gon, opera su commissione Form presentata in prima esecuzione assoluta". Biglietto unico di ingresso 10 euro. Biglietti nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket (a Tolentino tabaccheria Vitali, in via Filelfo), online su www.vivaticket.com (senza sovrapprezzo del diritto di prevendita) e al botteghino del Vaccaj dopodomani dalle 18. Info al Punto informativo Tolentino 375.5995865 e al Vaccaj 0733.960059.