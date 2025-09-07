Il concerto per i detenuti. Musicultura al Barcaglione

I vincitori di Musicultura in concerto nel carcere del Barcaglione ad Ancona. È l’epilogo de "La casa in riva al mare", il progetto a tutela della dignità umana dei detenuti e a favore del loro reiserimento, già segnalato nel 2024 come Best Practice dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. L’appuntamento è per dopodomani, quando i protagonisti della 36esima edizione del festival maceratese entreranno nella casa di reclusione. Il progetto, promosso dal garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli, per il secondo anno consecutivo ha visto le canzoni in concorso a Musicultura entrare nel carcere di Barcaglione e coinvolgere attivamente i detenuti con un programma di laboratori musicali e di scrittura coordinati dal direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri, assistito dal prof. Edoardo Bartolini. Sono stati gli stessi detenuti, costituiti in giuria, a designare tra gli otto vincitori del concorso Alessandra Nazzaro con il brano "Ouverture" quale vincitrice del Premio "La casa in riva al mare". Il riconoscimento, del valore di duemila euro, è stato consegnato lo scorso giugno sul palco dello Sferisterio di Macerata, alla presenza di Giulianelli, da due rappresentanti della giuria di detenuti, Petrit Krypa e Valerio Santoni, che hanno letto al pubblico la motivazione e raccontato la loro esperienza di giurati. Il progetto prevedeva come atto finale il concerto all’interno della casa di reclusione della vincitrice del Premio, Alessandra Nazzaro. Come lo scorso anno, l’iniziativa è entrata a tal punto nel cuore dei vincitori, che tutti hanno deciso di partecipare uniti a questa occasione d’incontro in musica con e a favore dei detenuti che nei mesi scorsi con emozione hanno ascoltato, analizzato, discusso le loro canzoni. Assieme ad Alessandra Nazzaro, si esibranno al Barcaglione Elena Mil, Frammenti, Ibisco, Moonari, Abat-jour e Silvia Lovicario. La direttrice Manuela Ceresani ha messo per l’occasione a disposizione il piazzale interno della casa di reclusione, con la vista del mare che, non a caso, farà da sfondo alle canzoni. II concerto della reunion dei vincitori di Musicultura sarà aperto a tutti i detenuti, con inizio alle 17.30. Seguirà un momento conviviale allietato da un rinfresco a cura di Artis Cibaria. All’organizzazione dell’evento collaborerà anche la Caritas di Ancona.