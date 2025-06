Il concorso Murè premia i giovanissimi scrittori

Tanti applausi per i piccoli vincitori del concorso letterario Murè, che sono stati premiati sabato in una cerimonia svolta all’anfiteatro Mondo di Porto Recanati.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è stata indetta dal Comune e dal Centro studi portorecanatesi, con la collaborazione dell’istituto comprensivo Medi. Il premio letterario prende spunto dalle tradizioni dell’antico borgo marinaro e a quelle legate al mondo della pesca con la sciabica, assumendo come icona la figura del "Murè". Per i componimenti della sezione A, da 10 a 11 anni, il primo posto è andato a Penelope Sbaffo, seconda Maria Grace Fabbracci e terza Virginia Alfei. Invece nella sezione B, da 12 a 14 anni, primo posto per Martina Mendella, secondo posto a pari merito per Iris Mazza e Tommaso Vitali, e terzo posto sempre ex aequo per Giorgia Bevilacqua e Nicola Sopranzi. Mentre il riconoscimento speciale, intitolato a Emilio Gardini, è stato assegnato a Diego Camoni. Tutti i componimenti sono stati valutati da una giuria composta da Giuseppina Montali, Giancarla Grilli, Maria Vittoria Ripari, Giri Fortunato e Grazia Previato. I testi sono stati in totale 256, cioè 70 in più rispetto allo scorso anno, scritti dagli alunni delle elementari e delle medie. Durante le premiazioni erano presenti anche il sindaco Andrea Michelini, il presidente del Centro studi portorecanatesi Giuseppe Perfetti, l’archivista informatico Sandro Antognini, il dirigente scolastico dell’istituto Medi Corrado Giulio Del Buono e la docente Sara Doffo, referente del progetto.