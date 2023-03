Il concorso su Dante Alighieri si chiude con le premiazioni: coinvolte le scuole superiori

Si è svolta in municipio la cerimonia conclusiva del progetto educativo "Al fin di tutt’i disii", che per diversi mesi ha visto le scuole superiori della città lavorare sull’opera di Dante Alighieri, a partire dal film di Pupi Avati. Ciò è stato proposto dall’Associazione dantesca civitanovese, dall’amministrazione comunale e dall’azienda Teatri di Civitanova, e ha avuto il suo momento clou al Rossini, nell’incontro con il regista. C’è stata la premiazione delle migliori recensioni del film "Dante". Il sindaco Fabrizio Ciarapica si è poi complimentato con le scuole per l’iniziativa . Il concorso era diviso in due sezioni: videorecensioni e recensioni scritte. Nella sezione video: due primi premi ex aequo alla classe 3A del corso di Grafica pubblicitaria dell’Istituto Bonifazi, e poi alle classi 3I e 4I dell’Istituto Professionale di stato di Villa Eugenia. Terzo classificato ancora un gruppo di studenti del Bonifazi, della Classe 3A Grafica. Poi la Sezione Recensione scritta. Primo classificato: Classe quinta del Liceo scienze umane, opzione economico-sociale, dell’Istituto Leonardo di Civitanova. Secondo classificato: Classe 4A Turistico, Istituto Bonifazi. Terzo classificato: Classe quinta Liceo scientifico IIS "Leonardo da Vinci".