Il confronto della Rete per l’apprendimento permanente in ateneo

Trasferta all’Università di Macerata per la Rete universitaria italiana per l’apprendimento permanente, Ruiap, che riunisce oltre trenta atenei con organizzazioni e professionisti. Si è tenuto ieri nella Loggia del grano, con il coordinamento di Gigliola Paviotti, referente Unimc per apprendimento continuo, formazione e impsa, il laboratorio sulle reti territoriali per l’apprendimento permanente. Dopo i saluti della prorettrice Catia Giaconi e del direttore del dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali Angelo Ventrone e un’introduzione da parte di Marcella Milana dell’Università di Verona, si sono alternati interventi di approfondimento su esperienze e buone pratiche delle Reti territoriali.