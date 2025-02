Il confronto sul codice della strada

Dopodomani alle 17 nell’oratorio della parrocchia Santa Madre di Dio si terrà un incontro per chiarire le novità introdotte dal nuovo codice della strada. Alberto Luigi Valentini, capo della polizia stradale di Macerata, e Franco Carpineti, dell’ufficio verbali, su invito dell’Anps (Associazione nazionale polizia di Stato) guidata da Giorgio Iacobone (foto) e del parroco don Carlos Munoz Caceres commenteranno le recenti modifiche di maggior impatto.

"Quanto alcool si può bere per non incorrere nella violazione?", "quale accortezza è prevista nel superare le bici?", "i neopatentati possono trasportare minorenni?", "l’assunzione di cannabis terapeutica comporta il ritiro della patente?": sono alcune delle domande a cui i poliziotti risponderanno, con ampio spazio che verrà lasciato alle domande poste da chi parteciperà.

La casistica di situazioni da potenziali infrazioni sottoposta al vaglio degli agenti è davvero infinita: con l’esperienza acquisita, i relatori saranno in grado di dare risposte chiare in un campo tanto vasto.

"Se non sono sotto l’effetto di droga ma ne ho fatto uso nei giorni precedenti che succede? Se mi si ritira la patente, ma ne ho assoluto bisogno per lavoro o altri inderogabili inderogabili motivi sono previste temporanee deroghe? Che accade se i passeggeri dei sedili posteriori non indossano le cinture? Quando la riforma prevede il ritiro immediato della patente? Dopo la riforma ci sono state molti più casi di ritiro di patente? Avere più o meno di 20 punti può incidere sul ritiro immediato? Chi si esercita con foglio rosa per la patente AM, A1, A2 e A può continuare a trasportare un passeggero? Quando non è consentito esercitarsi per ottenere la patente B con istruttore non di scuola guida?". Queste e molte altre domande riceveranno risposta.