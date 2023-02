"Il congresso ha riappacificato il Pd Più forti per opporci al centrodestra"

"Sono acqua passata certe frizioni grazie a un percorso condiviso e comune che ha portato alla mia conferma alla segreteria del Pd locale e all’ingresso di altre persone nel direttivo rispetto a quanto scaturito a fine dicembre 2021". È quanto dice Ninfa Contigiani, confermata alla segreteria maceratese, con il Pd locale che ha colto al volo l’occasione per riorganizzare il circolo del capoluogo in occasione della prima parte del processo con cui il Congresso costituente del Partito Democratico compirà la scelta della figura della segreteria nazionale. "È stata l’occasione – aggiunge – per assegnarci uno schema unitario dopo un percorso condiviso, comune e quindi per ripresentarci all’assemblea dopo un percorso fatto".

Contigiani, in definitiva cosa significa la riorganizzazione del circolo maceratese?

"L’altro giorno si è portata a casa un’unità di intenti e ciò rende più facile e spedito il lavoro per la città e per opporci al centrodestra".

Quindi all’interno del partito non ci sono più divisioni?

"Le frizioni sono state azzerate da questo cammino in cui ci sono stati momenti di confronto e dialogo. Tutto ciò ha portato alla mia conferma e al rinnovamento del direttivo per lavorare assieme per i prossimi anni".

Quanti sono gli iscritti al Pd maceratese?

"Sono 152, un numero più o meno rimasto così da tempo. Abbiamo ricevuto alcune adesioni online e si sono iscritti anche dei ragazzi, nel direttivo ce ne sono cinque under 25 che rappresentano una risorsa e una novità".

Qual è l’identikit di queste persone che aderiscono al Pd?

"C’è uno zoccolo duro che capisce l’importanza di un partito progressista portato al dialogo. Avere governato a lungo la città ha portato tante realizzazioni, per esempio penso a quanto fatto per lo Sferisterio e ora messo in discussione, ma c’è da guardare al presente perché c’è un cambiamento sociale che si riflette a livello politico".

E cosa occorre fare?

"Siamo al lavoro per essere un punto di riferimento per i problemi cittadini che hanno prevalentemente un carattere sociale e per trovare assieme attraverso il confronto delle soluzioni per le fasce che si sono impoverite, per gli anziani".

Lorenzo Monachesi