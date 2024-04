Il connubio tra Puccini e Chini

Del connubio artistico tra Giacomo Puccini e Galileo Chini si parlerà domani, dalle ore 18 nella sala Cesanelli dello Sferisterio, nell’incontro organizzato dagli Amici dello Sferisterio. Protagonista sarà Claudia Menichini dell’Archivio Chini di Lucca, critica d’arte che parlerà di Turandot mettendo in luce il rapporto di amicizia e collaborazione tra Giacomo Puccini e Galileo Chini con il quale si creò un sodalizio fondamentale che caratterizzò in parte l’attività pucciniana.

Fu al ritorno di Chini dal Siam nel 1913, dove era stato chiamato per decorare un nuovo grandioso palazzo del trono, che i rapporti tra i due si intensificano. Nel 1918 Puccini lo chiamò per la prima assoluta del Gianni Schicchi al Metropolitan Opera di New York. Il compositore, affascinato dall’influenza dell’arte orientale portata dall’artista gli affidò il compito di creare le scenografie della prima assoluta di Turandot, che andò in scena due anni dopo la morte di Puccini alla Scala di Milano con la direzione di Arturo Toscanini.

Durante la conferenza Menichini, attraverso le immagini e disegni conservati all’Archivio Chini, esplorerà il rapporto tra i due artisti, analizzando come le loro visioni creative si siano fuse per creare un’opera di straordinaria bellezza e profondità emotiva. Attraverso il racconto dei disegni di Chini e delle influenze artistiche reciproche, Menichini offrirà al pubblico una nuova comprensione del processo creativo dietro Turandot e dell’importanza del contributo dello scenografo. Gli Amici dello Sferisterio fanno sapere agli interessati che la partecipazione all’incontro di domani pomeriggio è ad ingresso libero.